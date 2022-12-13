Полиция задержала разбойника-неудачника, который требовал деньги из кассы в кафе на Разъезжей

По подозрению в совершении данного преступления задержан 40-летний житель Башкортостана.

В Петербурге задержали разбойника-неудачника, который попытался ограбить кафе в Центральном районе, но ушел ни с чем. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 13 мая в полицию поступило сообщение о том, что в кафе на Разъезжей неизвестный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на сотрудника кафе и, угрожая разбитой бутылкой, требовал деньги из кассы. После этого он ушел в расположенную по соседству аптеку, а в дальнейшем скрылся.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Утром 14 мая у дома 35 по улице Пражской по подозрению в совершении данного преступления задержан 40-летний житель Башкортостана.

На выходных петербуржец избил сожительницу в троллейбусе и ударил несколько раз ножом в приемном отделении больницы.

Видео: МВД