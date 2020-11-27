На проспекте Энгельса водитель влетел на большой скорости в остановку

Свидетели ДТП в социальных сетях сообщают, что мужчина погиб на месте аварии.

В воскресенье, 26 сентября, в Выборгском районе Петербурга произошло жесткое ДТП, которое закончилось трагично для водителя. По предварительной информации, он погиб. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Несчастье произошло перед "Гранд Каньоном" на проспекте Энгельса. Водитель убегал от сотрудников ГИБДД и врезался в ограждение. От удара машина отлетела в остановку.

На данный момент уточняется информация о пострадавших. Выясняются обстоятельства ДТП. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на перекрестке Коломяжского проспекта и аллеи Поликарпова автомобиль сбил маму с ребенком.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург