На Димитрова такси врезалось в припаркованный грузовик

Во Фрунзенском районе, на улице Димитрова такси врезалось в припаркованный на обочине грузовик. Об этом сообщил очевидец в группе "ДТП и ЧП".
В 9:22 услышал грохот, выглядываю в окно, такая картина, Яндекс Такси врезался в припаркованный грузовик. Вроде все живы.
очевидец (орфография и пунктуация автора)
В комментариях многие пользователи отметили, что подобные аварии становятся частой ситуацией, так как водители работают сутками, даже без перерыва на сон.
В ночь на 3 сентября пьяный таксист снес светофор и ограждения на перекрестке Котина и Маршала Казакова.
Видео: ВК/ ДТП и ЧП
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