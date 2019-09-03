На Димитрова такси врезалось в припаркованный грузовик

По словам очевидцев, все живы, но такси сильно повреждено.

Во Фрунзенском районе, на улице Димитрова такси врезалось в припаркованный на обочине грузовик. Об этом сообщил очевидец в группе "ДТП и ЧП".

В 9:22 услышал грохот, выглядываю в окно, такая картина, Яндекс Такси врезался в припаркованный грузовик. Вроде все живы. очевидец (орфография и пунктуация автора)

В комментариях многие пользователи отметили, что подобные аварии становятся частой ситуацией, так как водители работают сутками, даже без перерыва на сон.

В ночь на 3 сентября пьяный таксист снес светофор и ограждения на перекрестке Котина и Маршала Казакова.

Видео: ВК/ ДТП и ЧП