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nastya960
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На Димитрова такси врезалось в припаркованный грузовик

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По словам очевидцев, все живы, но такси сильно повреждено.

Во Фрунзенском районе, на улице Димитрова такси врезалось в припаркованный на обочине грузовик. Об этом сообщил очевидец в группе "ДТП и ЧП".

В 9:22 услышал грохот, выглядываю в окно, такая картина, Яндекс Такси врезался в припаркованный грузовик. Вроде все живы.

очевидец (орфография и пунктуация автора) 

В комментариях многие пользователи отметили, что подобные аварии становятся частой ситуацией, так как водители работают сутками, даже без перерыва на сон. 

В ночь на 3 сентября пьяный таксист снес светофор и ограждения на перекрестке Котина и Маршала Казакова.

Видео: ВК/ ДТП и ЧП

Теги: грузовик, димитрова, яндекс такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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