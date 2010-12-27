Пьяный таксист снес светофор и ограждения на перекрестке Котина и Маршала Казакова

Обломки автомобиля и ограждения попали на трамвайные пути.

В ночь на 3 сентября в Красносельском районе Петербурга произошла серьезная авария с участием "Яндекс. Такси". В сети появились фотографии с места происшествия.

По словам очевидцев, автомобиль снес светофор и металлические ограждения на перекрестке улиц Котина и Маршала Казакова. У машины разбит капот, обломки иномарки и ограждения попали на трамвайные пути.

Водитель цел, другие люди не пострадали. По предварительным данным, таксист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб