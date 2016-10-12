В Красном селе автобус протащил по земле застрявшую в дверях бабушку

Прохожие успели заметить падающую тележку и крик пострадавшей.

В понедельник, 2 сентября, около 21:30 на одной из остановок в Красносельском районе Петербурга произошло ЧП. По словам очевидцев, автобус №149 прокатил по земле застрявшую в дверях пенсионерку. В сети появилось видео с места происшествия.

Инцидент произошел на улице Массальского. Водитель автобуса не заметил входящую в салон бабушку и ударил по газам. Пожилая женщина оказалась в заложниках у захлопнувшихся дверей. Транспорт двинулся вперед, протащив пассажирку по асфальту.

Прохожие успели заметить только падающую тележку и крик бабушки. Они бросились на помощь пострадавшей и помогли ей подняться. Женщина разбила лицо об асфальт и порвала одежду. Скорую помощь вызывать не стали, горожанка уехала на следующем автобусе.

Ранее мы писали, что на трассе "Кола" под Шлиссельбургом грузовик въехал в легковушку.

Видео: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село