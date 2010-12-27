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На трассе "Кола" под Шлиссельбургом грузовик въехал в легковушку
Сегодня, 10:07
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arteliseev

На трассе "Кола" под Шлиссельбургом грузовик въехал в легковушку

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В результате ДТП пострадали два человека.

Авария произошла в одиннадцатом часу вечера 1 сентября в Кировском районе Ленобласти. На 65-м километре автодороги "Кола" грузовик Iveco, за рулем которого был 27-летний водитель, врезался в иномарку Kia. За рулем легковушки находился 51-летний мужчина.

В результате аварии травмы получили женщина 48-ми лет и восьмилетняя девочка. Маленькая пассажирка также находилась на пассажирских местах корейского автомобиля.

Пострадавшие были доставлены в больницу Шлиссельбурга.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы сообщали, как на Кожевенной линии "Приус" сбил велосипедиста с маленьким пассажиром.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп, кола
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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