На трассе "Кола" под Шлиссельбургом грузовик въехал в легковушку

В результате ДТП пострадали два человека.

Авария произошла в одиннадцатом часу вечера 1 сентября в Кировском районе Ленобласти. На 65-м километре автодороги "Кола" грузовик Iveco, за рулем которого был 27-летний водитель, врезался в иномарку Kia. За рулем легковушки находился 51-летний мужчина.

В результате аварии травмы получили женщина 48-ми лет и восьмилетняя девочка. Маленькая пассажирка также находилась на пассажирских местах корейского автомобиля.

Пострадавшие были доставлены в больницу Шлиссельбурга.

По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: Piter.TV