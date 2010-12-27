В Василеостровском районе машина сбила велосипедиста с пассажиром

Оба госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Вечером 1 сентября в Василеостровском районе произошла авария с участием велосипедиста, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, около 17:10 у дома № 27 по Кожевенной линии автомобиль "Тойота Приус" решил объехать отъезжающую от края проезжей части машину по встречной полосе. Однако водитель не заметил двигавшегося навстречу велосипедиста и сбил его.

В результате аварии 26-летний велосипедист и его пассажир 2016 года рождения доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

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Фото: Pixabay