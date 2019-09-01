Вечером 1 сентября в городе Зеленогорске на Приморском шоссе столкнулись легковушка и внедорожник, сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.
По предварительным данным, сильное столкновение произошло между Opel Astra и Nissan X-Trail. Как видно на видео с места происшествия, оба автомобиля получили значительные механические повреждения. По проезжей части разбросало много запчастей, а машины отнесло далеко друг от друга.
По словам свидетеля происшествия, погибших в результате аварии нет. Сведения о пострадавших уточняются.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге легковушка врезалась в такси и сбила двух пешеходов.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )