Вечером 1 сентября в городе Зеленогорске на Приморском шоссе столкнулись легковушка и внедорожник, сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

По предварительным данным, сильное столкновение произошло между Opel Astra и Nissan X-Trail. Как видно на видео с места происшествия, оба автомобиля получили значительные механические повреждения. По проезжей части разбросало много запчастей, а машины отнесло далеко друг от друга.

По словам свидетеля происшествия, погибших в результате аварии нет. Сведения о пострадавших уточняются.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге легковушка врезалась в такси и сбила двух пешеходов.

Видео: Piter.TV