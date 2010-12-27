В Петербурге легковушка врезалась в такси и сбила двух пешеходов

В Петербурге днем 1 сентября произошла авария с участием пешеходов, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
По предварительной информации, автомобиль "Поло" слишком резко сменил траекторию движения. Из-за этого он столкнулся с "Яндекс.Такси" на перекрестке улиц Николая Рубцова и Федора Абрамова, после чего вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов.
По факту происшествия проводится проверка.
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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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