В Петербурге легковушка врезалась в такси и сбила двух пешеходов

На месте работают сотрудники всех спецслужб.

В Петербурге днем 1 сентября произошла авария с участием пешеходов, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По предварительной информации, автомобиль "Поло" слишком резко сменил траекторию движения. Из-за этого он столкнулся с "Яндекс.Такси" на перекрестке улиц Николая Рубцова и Федора Абрамова, после чего вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов.

По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"