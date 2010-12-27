В Гатчине водитель легковушки погиб после столкновения с деревом

Его пассажир госпитализирован с тяжелыми травмами.

Утром 1 сентября в Гатчинском районе Ленинградской области произошла смертельная авария, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительной информации, ДТП произошло на 8-м километре дороги "Никольское – Прибытково – Кобрино". Там автомобиль марки "Renault Logan" съехал с проезжей части и на огромной скорости влетел в дерево.

В результате аварии погиб 31 летний водитель, а его пассажир доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщал, что в центре Петербурга такси сбило мотоциклиста.

Фото: Pixabay