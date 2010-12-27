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В центре Петербурга такси сбило мотоциклиста
Сегодня, 14:05
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EvaRaskol

В центре Петербурга такси сбило мотоциклиста

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Байкер ехал на красный свет.

Утром 1 сентября в центре Северной столицы произошла авария с участием мотоциклиста, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга".

По предварительной информации, мужчина на мотоцикле ехал на красный свет на перекрестке Старопетергофского и Рижского проспектов. Из-за этого мотоциклист попал под автомобиль такси. Машина от удара чуть не перевернулась.

Байкер госпитализирован в шоковую реанимацию.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее на Piter.TV:  у мужчины украли велосипед, пока он спал на могиле Виктора Цоя.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Теги: авария, мотоциклист, такси
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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