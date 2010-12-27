В центре Петербурга такси сбило мотоциклиста

Байкер ехал на красный свет.

Утром 1 сентября в центре Северной столицы произошла авария с участием мотоциклиста, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга".

По предварительной информации, мужчина на мотоцикле ехал на красный свет на перекрестке Старопетергофского и Рижского проспектов. Из-за этого мотоциклист попал под автомобиль такси. Машина от удара чуть не перевернулась.

Байкер госпитализирован в шоковую реанимацию.

По факту ДТП проводится проверка.

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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"