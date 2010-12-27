У мужчины украли велосипед, пока он спал на могиле Виктора Цоя

У заснувшего на могиле Виктора Цоя мужчины украли велосипед, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Житель Коммунара 46 лет подал заявление в полицию о краже на Богословском кладбище 31 августа. Мужчина признался, что под действием спиртного 11 августа заснул на могиле Виктора Цоя. В этот момент неизвестный угнал его велосипед.

Пострадавший оценил свое транспортное средство в 20 тысяч рублей. Особой приметой он назвал выведенное на велосипеде название самой известной песни француженки Милен Фармер.

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