В Колпино живодер изрезал кошку

От рук неизвестного пострадало уже несколько животных.

На улице Тазаева в Колпино найдена вторая изрезанная кошка, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное".

Сообщается, что раненое животное нашла девушка-волонтер. Поднимая кошку на руки, она заметила кровь на ее животе. В ветеринарной клинике девушке сообщили, у кошки была проведена мастэктомия (удаление груди), но она делалась без наркоза и очень непрофессионально. Кроме того, после операции животное очень долго пробыло на улице.

Пользователи отмечают, что это уже второй случай. Ранее в Колпино также находили кошку с признаками живодерства. Жители предполагают, что кто-то практикуется на домашних и уличных животных.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Каменке спасли кота, который четыре дня просидел в вентиляции.

Видео: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное"