В Петербурге пытаются найти серийных грабителей пенсионеров

Сразу 5 бабушек пришли в полицию с заявлениями.

В субботу, 29 февраля, стало известно, что накануне в полицию Петербурга пришло сразу пять заявлений от бабушек, пострадавших от мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Два случая обмана произошли в Василеостровском районе: первую 81-летнюю женщину мошенники уговорили купить медикаменты, на сумму 190 тысяч рублей, вторую, уже 95-летнюю пенсионерку, вынудили заплатить 230 тысяч за то, что муж ее дочери "сбил маленького ребенка".

У станции метро "Лесная" неизвестная убедила 85-летнюю петербурженку в девальвации и украла у нее 1,3 миллиона рублей.

Бабушку 80-ти лет из Тихвинского района обхитрили, убедив в том, что можно получить госвыплату в полмиллиона, оплатив госпошлину в 108 тысяч рублей. Другую 82-летнюю женщину подговорили перевести 50 тысяч рублей на неизвестный счет чтобы спасти деньги от мошенников, который якобы взломали ее банковскую карту.

Всех злоумышленников разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее мы писали, что лжевнук выманил у пожилой петербурженки 200 тысяч рублей на покупку автомобиля.

Фото: pexels