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В Петербурге пытаются найти серийных грабителей пенсионеров
Сегодня, 12:37
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Arinablinova

В Петербурге пытаются найти серийных грабителей пенсионеров

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Сразу 5 бабушек пришли в полицию с заявлениями.

В субботу, 29 февраля, стало известно, что накануне в полицию Петербурга пришло сразу пять заявлений от бабушек, пострадавших от мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Два случая обмана произошли в Василеостровском районе: первую 81-летнюю женщину мошенники уговорили купить медикаменты, на сумму 190 тысяч рублей, вторую, уже 95-летнюю пенсионерку, вынудили заплатить 230 тысяч за то, что муж ее дочери "сбил маленького ребенка".

У станции метро "Лесная" неизвестная убедила 85-летнюю петербурженку в девальвации и украла у нее 1,3 миллиона рублей.

Бабушку 80-ти лет из Тихвинского района обхитрили, убедив в том, что можно получить госвыплату в полмиллиона, оплатив  госпошлину в 108 тысяч рублей. Другую 82-летнюю женщину подговорили перевести 50 тысяч рублей на неизвестный счет чтобы спасти деньги от мошенников, который якобы взломали ее банковскую карту. 

Всех злоумышленников разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее мы писали, что лжевнук выманил у пожилой петербурженки 200 тысяч рублей на покупку автомобиля.

Фото: pexels

Теги: бабушки, мошенники, обман, пенсионеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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