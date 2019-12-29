Лжевнук выманил у пожилой петербурженки 200 тысяч рублей на покупку автомобиля

Полиция уже разыскивает мошенника.

В четверг, 27 февраля, в полицию Красносельского района Петербурга обратилась 87-летняя женщина и пожаловалась, что ее обманули. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Как рассказала пенсионерка, вечером того дня ей на домашний телефон позвонил мужчина, представившийся внуком. Неизвестный попросил у "бабушки" денег на покупку автомобиля. Пенсионерка немедля пошла в банк и сняла со сберкнижки 200 тысяч рублей, после этого вернулась в свою квартиру в доме №11/2 по Бронетанковой улице и отдала деньги неизвестному мужчине.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, полицейские начали розыск мошенника.

Ранее петербурженка отдала лжетурагенту 129 тысяч рублей за путевку в Тунис.

Фото: pixabay