Петербурженка отдала лжетурагенту 129 тысяч рублей за путевку в Тунис

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В Петербурге перед судом предстанет женщина, которая выдала себя за агента туристической фирмы и обманным путем завладела крупной суммой денег. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, мошенница заключила с потерпевшей два договора на продажу турпутевок в Тунис. Покупательница заплатила за поездку 129 тысяч рублей. Тем временем подозреваемая не собиралась выполнять своих обязательств.

Похищенными деньгами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Его направили в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали, что лжемедики обокрали 80-летнюю петербурженку на полмиллиона рублей.

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