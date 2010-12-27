Лже-медики обокрали 80-летнюю петербурженку на полмиллиона рублей 

Инцидент произошел в Красносельском районе.

Полицейские разыскивают лже-медиков, которые обокрали 80-летнюю петербурженку на полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как оказалось, мошенники обманывают пожилых горожан по телефону.

"20 ноября 2019 в полицию поступило заявление от женщины 1939 года рождения, проживающей в Петербурге. Она сообщила о том, что ей на стационарный телефон позвонил мужчина, представился сотрудником мед. клиники и спросил её историю болезни", — сказано в сообщении.

По итогу разговора пожилая петербурженка приобрела медикаментов на 600 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "мошенничество".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге будут судить петербуржца, избившего до смерти пенсионера.

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