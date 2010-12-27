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В Петербурге будут судить петербуржца, избившего до смерти пенсионера
Сегодня, 9:33
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге будут судить петербуржца, избившего до смерти пенсионера

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Сейчас решается вопрос об избрании в отношении его меры пресечения.

В четверг, 21 ноября, стало известно о том, что в Петербурге будут судить петербуржца, избившего до смерти пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

Инцидент произошел днем 18 ноября возле одного из домов по улице Спирина. Так, 26-летний петербуржец в состоянии алкогольного опьянения напал на 58-летнего мужчину. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. 

Молодого человека задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы пожаловались на едкий химический запах в Купчино.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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