В Кронштадте бабушка нашла повешенного внука

В стену был ввинчен крюк, а к нему привязан альпинистский трос.

Вечером 1 марта в полицию Кронштадта обратилась пенсионерка и заявила о смерти своего 17-летнего внука. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Женщина рассказала, что заглянула в комнату к подростку и обнаружила его обездвиженное тело. В стену был ввинчен металлический крюк, а к нему привязан альпинистский трос. Прибывшие на место происшествия медики не смогли реанимировать подростка.

Известно, что родители мальчика находятся в разводе. Семья считается благополучной и в поле зрения социальных служб никогда не попадала. На своей странице в соцсети школьник указал в статусе крылатое латинское выражение: "In vino veritas" ("Истина в вине").

Ранее мы писали, что пропавшего в Гатчине ребёнка нашли в Петербурге.

Фото: Piter.TV