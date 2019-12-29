Пропавшего в Гатчине ребёнка нашли в Петербурге

Полиция обнаружила её спустя трое суток.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 26 февраля в полицию Гатчины поступило заявление о пропаже девочки 2004 года рождения.

Её мать обратилась за помощью около девяти вечера. Она сообщила, что дочь не вернулась домой после школы.

Девочку разыскивали несколько дней. 28 февраля следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство", но уже на следующий день её нашли.

Подросток находился в Петербурге, в жилом доме на Загородном проспекте. Никаких противоправных действий в отношении девочки не совершалось.

Ребёнка передали медикам.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге школьник ушел из дома после ссоры с родителями.

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