В Петербурге школьник ушел из дома после ссоры с родителями

С заявлением в полицию обратилась мать пропавшего мальчика.

Вечером 24 февраля в полицию Московского района обратилась 34-летняя неработающая женщина и заявила об исчезновении 13-летнего сына. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, мальчик ушел из квартиры дома на Варшавской улице после ссоры с родителями. Это произошло 24 февраля около 12:00. Ребенок учится в 6 классе в школе №280. До настоящего времени он так и не вернулся домой.

Известно, что ранее мальчик не уходил из дома. На учете в ПДН не состоит.

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Фото: Piter.TV