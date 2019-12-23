Квартирный вопрос заставил петербурженку начать поиски мужа, пропавшего в 90-х

Женщина решила найти супруга для дальнейших регистрационных действий с недвижимостью.

В пятницу, 21 февраля, в полицию Красносельского района Петербурга обратилась 58-летняя безработная женщина, которая попросила найти мужа, пропавшего 30 лет назад. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мужчина ушел из дома летом 1990 года и не вернулся. Все это время женщина не пыталась найти супруга, и теперь на поиски ее подтолкнул не порыв чувств, а трезвый расчет. Пропавший до сих пор зарегистрирован в квартире петербурженки на Гатчинском шоссе. Поэтому она пытается найти его для дальнейших регистрационных действий с недвижимостью.

Приметы мужчины: на вид 57 лет, рост 175 см и выше, серые глава, светло-русые волосы, размер обуви 42-43.

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