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Девочку пяти лет нашли мертвой в квартире опекунов
Сегодня, 9:22
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nastya960

Девочку пяти лет нашли мертвой в квартире опекунов

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На теле нет признаков насильственной смерти.

В полицию Петербурга 20 февраля поступила информация о том, что в квартире по улице 2-й Алексеевской был найден труп ребенка. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Погибшей девочке было 5 лет, при осмотре на теле врачи не нашли признаков насильственной смерти.

Сейчас труп находится в морге для установления точной причины смерти. Девочка жила с опекунами, отец – предприниматель, мать – домохозяйка.

Ранее в Новом Девяткино во время ДТП погибли два человека.

Фото: pixabay 

Теги: погиб ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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