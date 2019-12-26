Девочку пяти лет нашли мертвой в квартире опекунов

На теле нет признаков насильственной смерти.

В полицию Петербурга 20 февраля поступила информация о том, что в квартире по улице 2-й Алексеевской был найден труп ребенка. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Погибшей девочке было 5 лет, при осмотре на теле врачи не нашли признаков насильственной смерти.

Сейчас труп находится в морге для установления точной причины смерти. Девочка жила с опекунами, отец – предприниматель, мать – домохозяйка.

Ранее в Новом Девяткино во время ДТП погибли два человека.

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