В Новом Девяткино во время ДТП погибли два человека

Легковушка влетела под фуру.

В ночь на пятницу, 21 февраля, во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП, которое унесло жизни двух человек. Данную информацию подтвердил отдел пропаганды ГИБДД.

Авария произошла около 03:30 на 4-ом километра автодороги "Санкт-Петербург — Матокса". По предварительной информации, мужчина 1989 года рождения, который находился за рулем Subaru, выехал на встречку. В результате легковушка столкнулась с припаркованным грузовиком Volvo.

Пассажир и водитель легковушки скончались на месте ДТП.

Ранее водитель Volvo получил тяжелые травмы в ДТП на Ново-Никитинской улице.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Алексей Гончаренко)