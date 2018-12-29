После Киркорова бабуля из Коми отожгла на концерте "Руки вверх"

В одном из интервью женщина призналась, что тратит почти всю пенсию на концерты любимых исполнителей.

Во вторник, 21 октября, в Сыктывкаре состоялся концерт популярной российской группы "Руки вверх". Одной из самых ярких поклонниц творчества Сергея Жукова оказалась 61-летняя бабуля. Женщина протиснулась впервые ряды и отжигала под хиты звезды 2000-х по полной.

Диско-бабушку зовут Лидия Витальевна. В одном из интервью она призналась, что тратит почти всю пенсию на концерты любимых исполнителей.

Напомним, 17 октября женщина плясала на сцене ледового дворца "Северная Олимпия" вместе с поп-королем российской эстрады Филиппом Киркоровым. Бабуля в белом платке и темном плаще покорила и Сергея Жукова, который опубликовал в своем Instagram видео-отчет с участием колоритной зрительницы.

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Видео: Instagram / sezhukov