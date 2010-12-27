Лазарев поделился подробностями конфликта с Топаловым

По словам певца, был достаточно длительный период, когда он с Владом не общался вообще.

Российский певец Сергей Лазарев рассказал о конфликте с Владом Топаловым. Детали ссоры артист раскрыл в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Лазарев заявил, что был достаточно длительный период, когда он с Топаловым не общался вообще. Причиной разлада был расход группы Smash, дуэта, в котором пели артисты. "Мы разошлись, очень странно, нервно, эмоционально", - отметил Лазарев.

После расхода Smash общение между двумя солистами группы прекратилось. По словам эстрадного артиста, предшествовало этому распространение неправдивой "чепухи". В частности, пошли слухи о планах Лазарева начать сольную карьеру.

Дуэт Smash, солистами которого были Лазарев и Топалов, существовал с 2001 по 2004 год. В конце 2004 года группа распалась, в это же время Лазарев начал сольную карьеру. Топалов выпустил первый сольный альбом в 2006 году.

Ранее мы писали, что Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери Анны.

Фото: Instagram / lazarevsergey