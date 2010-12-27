Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери Анны

Сейчас ей уже год, она родилась ростом 52 сантиметра и весом 3 килограмма 700 грамм.

У певца Сергея Лазарева родилась дочь, об этом он сам рассказал в эфире программы "Секрет на миллион".

Слухи о рождении второго ребенка появились еще в мае, но тогда певец просто отшутился. Девочку зовут Анной, сейчас ей уже год, она родилась ростом 52 сантиметра и весом 3 килограмма 700 грамм. По словам Лазарева, девочка уже ползает и даже учится ходить. Певец старается уделить дочке больше внимания и скупает для нее самые красивые наряды.

Ранее певец признался, что в 2014 году у него родился сын Никита. Мальчика он скрывал от общества два года. Лазарев рассказал, что у детей одни и те же биологические родители, но вынашивали их разные суррогатные матери.

Ранее Лазарев переоделся в женщину ради театральной постановки.

Фото: Instagram/ lazarevsergey