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Лазарев переоделся в женщину ради театральной постановки
Сегодня, 14:36
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Alena_Zinovieva

Лазарев переоделся в женщину ради театральной постановки

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Артист появился на публике в платье и с макияжем.

Певец Сергей Лазарев появился на публике в весьма необычном образе. Ради театральной постановки артист перевоплотился в женщину. В сети появилась фотография звезды в образе дамочки.

На снимке Лазарев позирует в парике, женском платье и украшениях. С помощью макияжа певец поставил акцент на губах. Пикантности образу придают очки и родинка на левой скуле.

В подписи к посту артист объяснил, что появился в таком виде на сцене театра имени Пушкина. Ему досталось роль вдовы Дейзи Тиллу в спектакле "Таланты и покойники". Также Лазарев сыграл другого персонажа Жана-Франсуа Милле.

В комментариях поклонники похвалили Лазарева за яркое перевоплощение. Многие отметили, что макияж подчеркнул "хитрый" взгляд певца и его загадочность.

Ранее музыкальный критик рассказал о стычке Пугачевой и Собчак.

Фото: Instagram / lazarevsergey

Теги: перевоплощение, сергей лазарев, театр
Категории: Лента новостей, Новости шоу-бизнеса России,

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