На Дыбенко мужчина выбросил ребенка-аутиста с балкона третьего этажа и выпал сам

Что предшествовало случившемуся, пока неизвестно.

Вечером в пятницу, 20 ноября, в полицию сообщили о мужчине, выбросившем с балкона третьего этажа ребенка. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, инцидент произошел в одном из домов на улице Дыбенко.

Прибывшая на место полиция обнаружила на земле 13-летнего мальчика и 34-летнего мужчину, подростка госпитализировали с тяжелыми переломами позвоночника и таза в детскую больницу, горожанина отвезли в НИИ Скорой помощи. Семиклассник школы-интерната, как выяснилось, имеет диагноз аутизм.

Со слов 44-летней матери подростка, незадолго до случившегося она вместе со своим сожителем забрали ее сына из школы и приехали домой без каких-либо ссор. Однако дома мужчина внезапно открыл балконные двери и начал беспричинно выбрасывать на улицу вещи. Петербурженка отправилась их собирать, но увидела на земле лежащих сына и сожителя. Вероятно, они выпали с балкона, пока женщина спускалась по лестнице в подъезде. Опрошенные полицией очевидцы рассказали, что мужчина сначала перекинул подростка через балкон и отпустил его, после чего выпал сам.

Отмечается, что место происшествия не захватывают уличные камеры видеонаблюдения

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее мы писали, что убийство пожилой матери сыном в Сосновом Бору переросло в уголовное дело.

Фото: pixabay