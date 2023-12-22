Стало известно, на что больше всего тратят денег петербуржцы

Личный финансовый учет ведут 3 из 4 опрошенных горожан.

Стало известно, на что петербуржцы тратят больше всего денег. В топ-3 самых дорогих покупок жителей Санкт-Петербурга в 2023 году вошли девайсы, предметы гардероба, бытовая техника и путешествия. Об этом рассказали специалисты SuperJob.

Если рассматривать не конкретные приобретения, а статьи расходов, то больше всего денег тратят на продукты питания: расходы на еду назвали основными 74% петербуржцев. На втором месте – коммунальные платежи (35%). На третьем месте – выплаты по кредитам и ипотеке (21%). Среди наиболее затратных статей личного бюджета петербуржцы также называли содержание детей и бензин.

Личный финансовый учет ведут 3 из 4 опрошенных горожан.

Также ранее стало известно, что карьерным ростом в Петербурге чаще довольны люди без высшего образования.

Фото: pxhere