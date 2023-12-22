Карьерным ростом в Петербурге чаще довольны люди без высшего образования

Удовлетворенность развитием карьеры растет с увеличением уровня дохода опрошенных.

В прошлом году карьера лучше складывалась у петербуржцев, не имеющих высшего образования. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Развитие карьеры в 2023 году среднестатистический петербуржец оценил в среднем на 5,7 балла по шкале от 1 до 10. Судя по ответам, женщинам удалось достичь большего из запланированного либо они чаще радуются своим успехам: их средняя оценка составляет 6,1 балла против 5,4 балла у мужчин. Выше всего свои успехи в карьерном плане оценивает молодежь до 24 лет: в среднем на 6,6 балла.

Удовлетворенность развитием карьеры растет с увеличением уровня дохода опрошенных: 5,8 балла – у респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей против 6,7 балла у тех, кто зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц.

Горожане со средним профессиональным образованием довольны развитием карьеры больше тех, у кого есть диплом вуза: в среднем 6,2 балла против 5,5 соответственно.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге сотрудники, работающие удалённо, чаще подрабатывают и тратят на это больше времени, чем те, кто ходит на работу.

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