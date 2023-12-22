Подработку имеет каждый пятый житель Петербурга

Каждому третьему из них подработка приносит от 10 до 30% общего дохода.

В Петербурге сотрудники, работающие удалённо, чаще подрабатывают и тратят на это больше времени, чем те, кто ходит на работу. Такие данные привели аналитики сервиса SuperJob.

Подработкой занимаются 20% опрошенных трудоустроенных граждан в Северной столице. При этом петербуржцы старше 45 лет подрабатывают чаще, чем те, кто моложе (23%). Среди работников на удалёнке 27% имеют дополнительные источники дохода, в то время как среди горожан, которые трудятся на территории работодателя, таких всего 18%. Подработкой менее 10 часов в неделю занимаются 60% опрошенных, каждый четвертый тратит от 10 до 20 часов (26%), а 14% уделяют подработке более 20 часов в неделю.

Каждому третьему подработка приносит от 10 до 30% общего дохода. По оценке 37% опрошенных, доход от подработки составляет менее 10% их общего дохода. Ещё 16% горожан зарабатывают на дополнительной работе от 30 до 50%, а 14% говорят о получении более 50% общего дохода.

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Фото: Piter.TV