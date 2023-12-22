В Петербурге перечислили самые популярные вакансии начала года

Подсчёт вели последние 30 дней.

Сферы продаж и обслуживания предлагали наиболее популярные вакансии в Петербурге за последние 30 дней. Эти позиции составляют 20% от общего числа объявлений о трудоустройстве за этот период, свидетельствуют данные сервиса по поиску работы hh.ru.

Организации разместили более 19 тыс. заявок на поиск сотрудников в перечисленных сферах, что делает их самыми востребованными. На втором месте по спросу находятся рабочие профессии с почти 16 тыс. вакансий. Специалисты в области производства и сервисного обслуживания занимают третью позицию с более чем 14 тыс. объявлений. В общей сложности за последние 30 дней работодатели опубликовали более 95 тыс. вакансий.

Аналитики прогнозируют, что в 2024 году на рынке труда будут особенно востребованы рабочие профессии, такие как токари, сварщики, монтажники и наладчики, а также специалисты-инженеры. В связи с развитием сферы туризма в Петербурге, работодатели будут также нуждаться в официантах, администраторах, персонале на кухне и поварах, а также в менеджерах по продажам, развитию бизнеса и экспертах по туризму.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы активно ведут поиски новой работы в наступившем году.

Фото: Piter.TV