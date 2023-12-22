Петербуржцы активно ведут поиски новой работы в наступившем году

За последние 30 дней более 420 тыс. горожан обновили свои резюме.

В начале 2024 года жители Северной столицы проявляют всё большую активность в поиске новой работы и подработки. Об этом сообщила пресс-служба сервиса "HeadHunter Северо-Запад" со ссылкой на свои данные.



Так, за последние 30 дней более 420 тыс. горожан обновили свои резюме. Более половины из них уже рассматривают предложения о работе, и приблизительно 8 тыс. соискателей смогли сменить работу и найти новое место.



Согласно проведенному исследованию, эксперты IT-сферы (17%) активнее всех размещают новые резюме, за ними идут соискатели в сфере продаж (15%) и административный, обслуживающий персонал (13%). В активном поиске работы также находятся маркетологи, производственники и строители (по 13%), рабочие (11%), сотрудники в сфере транспорта и логистики (9%), медиа (7%).

Ранее мы сообщили о том, что за год ярмарки вакансий помогли найти работу 19 тыс. жителям Ленобласти.

Фото: Piter.TV