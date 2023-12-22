За год ярмарки вакансий помогли найти работу 19 тыс. жителям Ленобласти

На данный момент в 47-ом регионе есть потребность в 48,5 тыс. сотрудниках.

Около полутора тысяч предприятий приняли участие в ярмарках вакансий в Ленобласти в прошлом году. Всего за 12 месяцев было проведено 325 ярмарок в 47 регионах. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

В мероприятиях приняли участие 1476 предприятий и 268 образовательных организаций, чтобы упростить поиск работы. На ярмарках было представлено 55 249 вакансий, и 37 873 жителя Ленобласти нашли подходящую для себя работу. Чаще всего жители региона выбирали должности бухгалтера, водителя, кладовщика, слесаря-ремонтника, инженера, оператора станков с программным управлением, повара.

На данный момент в 47-ом регионе есть потребность в 48,5 тыс. сотрудниках. С начала года уже трудоустроены почти 19 тыс. человек.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти проводят конкурс губернаторских грантов.

Видео: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга