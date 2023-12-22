В Ленобласти проводят конкурс губернаторских грантов

Общая сумма, которая достанется победителям, составит 109 млн рублей.

Жители 47-ого региона, проявляющие активность и инициативу в социальной сфере, получат возможность выиграть финансирование на осуществление своего проекта. Комитет общественных коммуникаций организует конкурс грантов, созданный губернатором Александром Дрозденко. Общая сумма, которая достанется победителям, составит 109 млн рублей.

В рамках конкурса принимаются заявки по 11-ти направлениям, включающим в себя поддержку семьи, работу с молодёжью и профилактику зависимостей. По словам председателя комитета общественных коммуникаций Екатерины Путронен, к участию приглашены все, кто способен принести пользу людям и уже добился результатов, а также новички с талантливыми и инновационными проектами.

В отборе принимают участие некоммерческие организации (НКО), зарегистрированные на территории Ленобласти. Подача заявок возможна до 29 января 2024 года. Более подробные сведения о конкурсе доступны по ссылке.

Ранее мы сообщили о том, что сервис для предпринимателей заработал в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти