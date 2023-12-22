Сервис для предпринимателей заработал в Ленобласти

Сервис был создан в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

На площадке msp.ru разработан новый сервис "Производственная кооперация и сбыт", который помогает с легкостью находить новых заказчиков и необходимую продукцию. Разработка, а также весь функционал платформы msp, предоставляются бесплатно администрацией Ленинградской области.

На сайте уже размещены запросы от шести крупных компаний региона, включающие в себя 40 позиций по таким категориям, как строительные материалы, материалы для упаковки, химические компоненты и пр.

Сервис был создан в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Ранее мы сообщили о том, что санавиация Ленобласти вылетала на помощь пострадавшим более 350 раз за год.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)