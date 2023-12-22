Санавиация Ленобласти вылетала на помощь пострадавшим более 350 раз за год

Начало года было отмечено двумя вылетами вертолета для оказания помощи пострадавшим от ожогов.

Воздушная медицинская служба Ленинградской области в 2023 году произвела 356 вылетов для оказания помощи больным. Почти половина вызовов была связана с инфарктами. О такой статистике сообщил губернатор Александр Дрозденко, в своём Telegram-канале.

Как отмечает глава региона, около четверти вызовов для авиационной медицинской службы были связаны с острыми травмами, включая ДТП. Ещё примерно 30 человек были доставлены в стационар с острыми состояниями внутренних органов. Семь вызовов были связаны с роженицами.

В 2024 году авиационная медицинская служба продолжает выполнять важную работу. Начало года было отмечено двумя вылетами вертолета для оказания помощи пострадавшим от ожогов. Медицинские спасатели из Подпорожья срочно доставили в больницу годовалую девочку, продемонстрировав важность оперативного и эффективного медицинского вмешательства в критических ситуациях.

Ранее мы сообщили о том, что оранжевый уровень погодной опасности продолжит действовать в Ленобласти 6 января.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко