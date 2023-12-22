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Оранжевый уровень погодной опасности продолжит действовать в Ленобласти 6 января
Сегодня, 15:58
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Оранжевый уровень погодной опасности продолжит действовать в Ленобласти 6 января

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Морозы вплоть до 30 градусов ожидаются в Ленобласти до конца недели.

Согласно данным Гидрометцентра РФ, оранжевый уровень погодной опасности сохранится в Петербурге и Ленобласти до 13:00 субботы, 6 января. Низкие температуры создают вероятность возникновения стихийных бедствий и причинения ущерба.

Стоит отметить, что морозы вплоть до 30 градусов ожидаются в Ленобласти до конца недели.

В тёмное время суток средняя температура в регионе составит примерно от -25 до -30 градусов, а местами может достигать -33...-36 градусов ниже нуля.

 Ранее мы сообщили о том, что холод не спешит отступать от Петербурга 5 января.

Фото: Pxhere

Теги: ленинградская область, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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