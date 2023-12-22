Холод не спешит отступать от Петербурга 5 января

Температура воздуха в городе составит от -17 до -19°, по Ленобласти от -16 до -21°, на востоке местами до 30°.

В четверг, 5 января, Петербург будет находиться в передней части приближающегося с запада циклона. На востоке Ленобласти пока сохранит свои позиции аномально морозный антициклон. В целом ожидается облачность, местами изморозь, вечером, начиная с запада города, закружит небольшой снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Температура воздуха в городе составит от -17 до -19°, по Ленобласти от -16 до -21°, на востоке местами до 30°.

Порывы восточного ветра составят от 4 до 9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

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