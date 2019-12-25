Власти Петербурга выделили 67,3 млн рублей на борьбу с борщевиком

Эти средства направлены на скашивание борщевика на площади 44,34 га, выкапывание отдельных растений (57 796 штук) и борьбу с использованием гербицидов на площади 7,3 га.

В 2024 году на борьбу с борщевиком в Петербурге было выделено 67,3 млн рублей. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь.

Эти средства направлены на скашивание борщевика на площади 44,34 га, выкапывание отдельных растений (57 796 штук) и борьбу с использованием гербицидов на площади 7,3 га. Депутат отметил, что получает много жалоб от жителей Московского района и Рыбацкого на распространение борщевика Сосновского. Люди получают ожоги и обращаются за медицинской помощью. Особенно страдают дети.

Рябоконь подчеркнул, что принимаемые меры явно недостаточны, и направил обращение профильному вице-губернатору с просьбой принять дополнительные меры для борьбы с распространением борщевика Сосновского в Петербурге.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге создадут два новых заказника.

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