В Петербурге создадут два новых заказника

В заказниках будет запрещено выбрасывать мусор, сбрасывать сточные воды, выращивать огороды, вырубать деревья и собирать растения.

В Петербурге готовятся к созданию двух новых заказников. Один из них получит называние "Сестрорецкие дюны", второй - "Тарховский". Эти планы содержатся в проектах постановлений Смольного, которые сейчас проходят антикоррупционную экспертизу, информирует "Деловой Петербург".

Предполагается, что площадь заказника "Сестрорецкие дюны" составит около 540 тыс. м. Отмечается, что он имеет важное значение для сохранения природных комплексов "древних дюн" и сохранения экологического баланса. Дюны, расположенные в пределах заповедника, сформировались во времена существования литоринового моря 8 тыс. –3 тыс. лет назад. Высота песчаных холмов, покрытых в основном хвойными лесами, достигает 20 м. Заказник "Тарховский" займет примерно 189 га на берегу Финского залива у Приморского шоссе. Здесь будут охранять черноольховые и хвойные леса, где произрастает много старых сосен, елей и дубов.

В заказниках будет запрещено выбрасывать мусор, сбрасывать сточные воды, выращивать огороды, вырубать деревья и собирать растения. Также будет установлено наказание за нарушение покоя животных, разводку костров, прогулку собак без поводка и парковку автомобилей.

Ранее мы сообщили о том, что заказник "Сестрорецкое болото" ищет волонтёров, чтобы перенести 15 тыс. жаб через дорогу.

Фото: ВКонтакте / Защитим Радоновое (Лесное) озеро в Дюнах (Владимир Жуланов)