На бывшей несанкционированной свалке в Ленобласти высадили 1,5 тысячи саженцев ели

Проект по лесоразведению на данном участке рассчитан до 2026 года.

Компания ФосАгро высадила 1,5 тысячи саженцев ели на бывшей несанкционированной свалке вблизи села Колчаново Волховского района Ленинградской области. Общая площадь участка земли, выделенного Комитетом по природным ресурсам для лесоразведения, составляет 2,4 га.

Стихийная свалка на данном участке образовалась в начале 1990-х годов после переноса лесничества в соседнюю деревню Алексино. До этого тут был лес, подсобное хозяйство, конюшня и администрация лесничества.

В рамках проекта лесоразведения компания по производству удобрений расчистила заброшенный участок земли и подготовила борозды для дальнейшего озеленения. В скором времени здесь появится еловый лес. К посадке были подготовлены трехгодовалые саженцы ели, выращенные в Лодейнопольском государственном питомнике. Ранее, в 2021 году, компания высадила здесь 4 870 елей, а в 2022 году – еще 1 460. Проект по лесоразведению на данном участке рассчитан до 2026 года.

В апреле в Петербурге стартовала традиционная весенняя посадка деревьев и кустарников совместно с жителями.

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