В Петербурге стартовала традиционная весенняя посадка деревьев и кустарников совместно с жителями

Опытные специалисты подготовили участки под посадку, помогли вырыть лунки правильной глубины, показали, как обращаться с саженцами. Все участники остались довольны своей работой.

Комитет по благоустройству дал старт традиционной весенней кампании по посадкам деревьев и кустарников с петербуржцами. Первым стал сад Василеостровец, там 35 горожан вместе с садовниками высадили кустарники спиреи серой. 350 этих растений будут цвести вблизи памятника Рериху.

Опытные специалисты подготовили участки под посадку, помогли вырыть лунки правильной глубины, показали, как обращаться с саженцами. Все участники остались довольны своей работой.

Этой весной общими усилиями будут дополнительно озеленены парк Сосновка, парк Героев-Пожарных, Пулковский парк, Калинкинский сквер, Александровский парк, всего 23 территории.

Чтобы принять участие, нужно записаться по телефону 576-01-09. Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 18:00 с перерывом 13:00 до 14:00, в пятницу – до 17:00. Даты и адреса посадок опубликованы на сайте Комитета в разделе "Территории зеленых насаждений". Инвентарь и саженцы предоставят работники зеленого хозяйства.

До конца мая в рамках данной акции планируется посадить более 400 деревьев и 920 кустарников. А всего в 2023 году город станет богаче на 10 тысяч деревьев, 95 тысяч кустарников и более 5,6 млн. цветов.

Фото: Комитет по благоустройству