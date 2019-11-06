На базе кинотеатра "Слава" предложили создать культурный центр

Этот объект, обладающий особой значимостью для жителей района Купчино, серьёзно пострадал в пожаре осенью 2023 года и ныне пребывает в запустении.

Петербургский депутат Андрей Рябоконь выступил с инициативой приобретения городского властями здания кинотеатра "Слава" на Бухарестской улице и преобразования его в крупный многофункциональный культурный комплекс.

Этот объект, обладающий особой значимостью для жителей района Купчино, серьёзно пострадал в пожаре осенью 2023 года и ныне пребывает в запустении. Депутат подчёркивает важность сохранения исторического наследия и социального значения данной точки. Идея заключается в создании современного культурно-просветительного центра, предназначенного для занятий, досуга и образовательных целей горожан разного возраста.

Концепция предполагает создание:

кинозала-лектория для кинопоказов и встреч с деятелями культуры;

выставочных залов для демонстрации произведений искусства местного творчества;

музея, посвящённого истории Купчино;

помещений для творческих секций и мастерских;

восстановленного зимнего сада в фойе, символизирующего память о некогда знаменитом кинотеатре.

Андрей Рябоконь поддержал инициативу общественности и официально обратился к ответственному вице-губернатору Петербурга с предложением изучить возможность покупки недвижимости для реализации проекта.

