Жители Купчино обратились к Беглову с просьбой выкупить кинотеатр Слава

Бывший кинотеатр Слава в Купчино предложили превратить в культурный центр.

Жители Фрунзенского района Петербурга направили губернатору Александру Беглову обращение с просьбой рассмотреть возможность выкупа здания бывшего кинотеатра "Слава".

Здание выставлено на продажу владельцем за 380 млн руб. Инициаторы предлагают превратить его в многофункциональный культурно-досуговый центр. В проекте предусмотрены кинозал-лекторий, выставочное пространство, музей истории Купчино и советской архитектуры, помещения для кружков и студий, а также восстановленный зимний сад в холле.

В обращении отмечено, что Фрунзенский район испытывает нехватку культурных учреждений для 400 тыс. жителей. По мнению горожан, расположение здания рядом со станцией метро "Проспект Славы" и Парком интернационалистов делает его удобным для создания культурного центра.

Кинотеатр "Слава" построен в 1967 году по проекту архитектора В. Белова и является одним из немногих сохранившихся образцов типовой кинотеатральной архитектуры Ленинграда. Жители просят сохранить исторический облик здания и восстановить мозаичное панно блокадной тематики.

Фото: Пресс-служба ГАТИ