Сегодня, 14:10
Огни "Лахта Центра" засияют белой рождественской подсветкой в ночь на 7 января

Самый высокий небоскрёб Европы — башня "Лахта Центра" в Санкт-Петербурге — 7 января включит специальную праздничную подсветку в честь Рождества. Об этом сообщила пресс-служба комплекса, представив видео с будущим световым оформлением.

Согласно анонсу, в ночь на 7 января здание загорится белым цветом. В предновогодние дни и на январских каникулах башня уже была украшена: её освещение имитировало зелёную новогоднюю ёлку.

Лахта Центр поздравляет с наступающим праздником Рождества Христова! В Рождественскую ночь на зданиях комплекса будет включена специальная подсветка.

Пресс-служба "Лахта Центра"

Ранее Piter.TV сообщал, что в канун Рождества золотистая подсветка украсит Дворцовый и Троицкий мосты.

Видео: Telegram / "Lakhta Center / Лахта Центр"

