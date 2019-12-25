На дороге в Ленобласти был найден труп женщины

В МВД по Лужскому району обратился мастер дорожного участка.

На автомобильной дороге в Ленобласти был найден труп женщины. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В МВД по Лужскому району обратился мастер дорожного участка Э. Он рассказал, что на автодороге "Луга-Оредеж" за поселком Мерёво в сторону Оредеж, на обочине с левой стороны был обнаружен труп неизвестной женщины.

В ходе осмотра трупа было установлено, что данная гражданка находилась в розыске за ОМВД России по Лужскому району как безвести пропавшая Е. 1984 года рождения. Тело опознал дядя умершей. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Недавно в подвале на Петроградской нашли сгнивший труп 50-летнего мужчины.

Фото: Piter.tv