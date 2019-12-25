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В подвале на Петроградской нашли сгнивший труп 50-летнего мужчины
Сегодня, 11:18
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В подвале на Петроградской нашли сгнивший труп 50-летнего мужчины

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Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

В четверг, 17 июня, в подвале дома на улице Подрезова обнаружили останки неизвестного мужчины. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Полицейские, прибывшие на место событий, установили, что найденное тело принадлежит 50-летнему мужчине. Известно, что на нем были черные джинсы, синяя толстовка с белыми вставками и черные кроссовки. 

Признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили. Тело направили в морг для установления причины гибели. Проводится проверка, выясняются обстоятельства и подробности дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Турку из девятиэтажки выпала женщина. Информация о ее стоянии уточняется. 

Теги: криминал, петроградская, труп в подвале, ул подрезова
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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