В подвале на Петроградской нашли сгнивший труп 50-летнего мужчины

В четверг, 17 июня, в подвале дома на улице Подрезова обнаружили останки неизвестного мужчины. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Полицейские, прибывшие на место событий, установили, что найденное тело принадлежит 50-летнему мужчине. Известно, что на нем были черные джинсы, синяя толстовка с белыми вставками и черные кроссовки.
Признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили. Тело направили в морг для установления причины гибели. Проводится проверка, выясняются обстоятельства и подробности дела.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Турку из девятиэтажки выпала женщина. Информация о ее стоянии уточняется.
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