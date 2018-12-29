Видео:на ЗСД у пункта оплаты сгорела "ГАЗель"

Инцидент произошел в 200 метрах напротив пропускного пункта.

В Курортном районе Петербурга на ЗСД загорелась движущаяся "Газель". Об этом сообщили очевидцы. По данным местных автомобилистов, инцидент произошел утром 25 января перед Левашовским шоссе.

Очевидцы рассказали, что водитель и пассажиры успели выбраться из транспортного средства. Также свидетели событий рассказали, что у специалистов из пункта оплаты дороги не оказалось на рабочем месте огнетушителей. Однако, сотрудники пресс-службы "Магистрали Северной столицы" заявили, что огнетушителями обеспечены все пропускные пункты.

Петербуржцам удалось записать на видео горящую машину. За несколько минут "Газель "спела практически полностью выгореть.

Напомним, что в "Крестах" умер 31-летний арестант.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб